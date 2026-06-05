Papa Leone, vigilia del viaggio apostolico in Spagna

Notizia in breve

Domani inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna e alle Canarie. Tutti i preparativi sono stati completati, con eventi e incontri programmati lungo il percorso. La visita durerà diversi giorni e coinvolgerà numerosi appuntamenti ufficiali e religiosi. La partenza è prevista per la mattina, con il pontificio che si sposterà tra le varie tappe del suo itinerario.