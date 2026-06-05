Papa Leone vigilia del viaggio apostolico in Spagna
Domani inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna e alle Canarie. Tutti i preparativi sono stati completati, con eventi e incontri programmati lungo il percorso. La visita durerà diversi giorni e coinvolgerà numerosi appuntamenti ufficiali e religiosi. La partenza è prevista per la mattina, con il pontificio che si sposterà tra le varie tappe del suo itinerario.
Tutto pronto in Spagna e alle Canarie per la visita di Papa Leone XIV. Inizia domani il suo Viaggio apostolico. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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