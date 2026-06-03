Papa Leone in Spagna le tappe del viaggio apostolico
Il viaggio di Papa Leone in Spagna si svolgerà dal 6 al 12 giugno. Le tappe del viaggio saranno trasmesse in diretta su Tv2000.
Si avvicina il viaggio di Papa Leone in Spagna, in programma dal 6 al 12 giugno. Ecco tutte le tappe in diretta su Tv2000. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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