Papa Leone XIV in Spagna | su Tv2000 in diretta il viaggio apostolico

Da lopinionista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 al 12 giugno, Tv2000 trasmetterà in diretta il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. La programmazione speciale si concentrerà sugli eventi e le tappe ufficiali del viaggio. La copertura televisiva sarà dedicata alle attività del Papa durante la visita, senza commenti o analisi aggiuntive. La trasmissione si svolgerà in tempo reale, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire gli appuntamenti principali.

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ROMA – Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, dal 6 al 12 giugno. Un itinerario che attraversa Madrid, Barcellona e le Isole Canarie tra incontri istituzionali, celebrazioni liturgiche e momenti di dialogo con il mondo della cultura, della carità e dell’accoglienza. Live e on demand anche su Play2000. Gli speciali del programma ‘Chiesa viva’, condotto da Gennaro Ferrara, introducono le dirette con il Pontefice. In studio ospiti, esperti e il commento dei momenti più significativi. Servizi e collegamenti dalla Spagna nelle edizioni del Tg2000 e nel Giornale Radio. Approfondimenti e dirette anche su Radio InBlu2000. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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