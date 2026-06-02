Da Bebe Vio a Gino Cecchettin | Riccione capitale della solidarietà con il Festival del Fundraising

Da riminitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno, Riccione ospiterà il Festival del Fundraising, evento europeo dedicato al settore non profit e alla raccolta fondi. Oltre 4.000 partecipanti sono attesi, tra cui rappresentanti di organizzazioni benefiche, professionisti del settore e personalità pubbliche. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri, workshop e conferenze. Tra gli ospiti, anche figure note nel mondo della solidarietà e dello sport.

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È tutto pronto per il Festival del Fundraising, il più importante appuntamento europeo dedicato al mondo del non profit e della raccolta fondi che da mercoledì, 3 giugno, a venerdì, 5 giugno, porterà a Riccione oltre 4.500 professionisti, organizzazioni e operatori provenienti da tutta Italia e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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