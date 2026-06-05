Paola Furlanetto e suo fratello Guido sono stati vittime di una rapina in villa. Tre uomini armati di coltelli lunghi sono entrati mentre lei si trovava in camera, portando via tutti i loro beni. Furlanetto ha riferito di aver perso tutto e di aver paura, aggiungendo di non riuscire più a dormire dopo l’accaduto. La donna guarda il polso per controllare l’ora, visibilmente scossa.

ASOLO - «Mi hanno portato via tutto, proprio tutto». Guarda il polso per vedere che ore sono Paola Furlanetto, rapinata in casa assieme al fratello Guido con cui vive, ma non può. I malviventi le hanno portato via pure l'orologio da polso. «Erano in tre con dei coltellacci lunghi e una specie di pistola, non so che tipo - racconta la donna, ancora con il cuore in gola -. Io ero in camera quando sono entrati». Un azione fulminea che non ha lasciato il tempo di reagire ai due pensionati, pietrificati dalla paura. Che in un attimo si sono trovati davanti ai tre rapinatori dal volto coperto. «Erano minacciosi, parlavano in dialetto - continua -. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Paola Furlanetto, rapinata in villa insieme al fratello Guido: «Erano in tre con dei coltellacci lunghi. Io ero in camera, ora non dormo più»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Turci su Francesca Pascale: «Due giorni dopo la separazione ero felice. Non l'ho più sentita, lei ha subito mandato avanti gli avvocati e io non più rivisto il mio cane»La cantante ha parlato della sua relazione con Francesca Pascale, rivelando che due giorni dopo la separazione si sentiva felice.

“La fine del matrimonio con Francesca Pascale? Dopo due giorni ero già felice. Non l’ho mai più sentita, ora si parlano gli avvocati. Mi faceva sentire un’ospite in casa sua”: così Paola TurciDopo la recente separazione, la cantante ha dichiarato di essere stata felice già due giorni dopo la fine della relazione.

Argomenti più discussi: Fratelli rapinati in villa ad Asolo: Eravamo in camera nostra e ce li siamo trovati di fronte; Armati di coltelli e pistola, commando di tre banditi rapina in casa due anziani; Assalto in villa, fratello e sorella rapinati: I banditi armati di coltelli e pistola, parlavano in dialetto; Rapina in una villa di Asolo nel cuore della notte: fratello e sorella minacciati con coltelli e pistola.

Paola Furlanetto, rapinata in villa insieme al fratello Guido: Erano in tre con dei coltellacci lunghi. Io ero in camera, ora non dormo piùASOLO - Mi hanno portato via tutto, proprio tutto. Guarda il polso per vedere che ore sono Paola Furlanetto, rapinata in casa assieme al fratello Guido con cui vive, ma non può. I malviventi le ... ilgazzettino.it