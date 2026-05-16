Dopo la recente separazione, la cantante ha dichiarato di essere stata felice già due giorni dopo la fine della relazione. Ha aggiunto di non aver più avuto contatti con l’ex partner, che ora si rivolge agli avvocati. Ha raccontato di aver vissuto quel periodo con una sensazione di disorientamento, ma anche di leggerezza. La cantante ha anche riferito di sentirsi come un’ospite in casa dell’altra persona prima della separazione.

“A dire la verità, dopo due giorni dalla separazione ero felice. Forse un po’ disorientata ma woooah. Certo, prima le stagioni ci sono state e anche un inverno prolungato”. Inizia così la lunga intervista concessa da Paola Turci al Corriere della Sera. A margine dell’uscita del suo nuovo singolo “ Vita mia ” – scritto a quattro mani con Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista – la cantautrice romana affronta per la prima volta pubblicamente i retroscena della rottura con Francesca Pascale. Il senso di ospitalità e il trasferimento “bucolico”. Dietro la fine del matrimonio durato due anni (concluso, ammette la stessa Turci, con il ricorso ad avvocati e diffide reciproche), c’era una profonda insofferenza geografica e relazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fine del matrimonio con Francesca Pascale? Dopo due giorni ero già felice. Non l’ho mai più sentita, ora si parlano gli avvocati. Mi faceva sentire un’ospite in casa sua”: così Paola Turci

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