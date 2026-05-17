Paola Turci su Francesca Pascale | Due giorni dopo la separazione ero felice Non l' ho più sentita lei ha subito mandato avanti gli avvocati e io non più rivisto il mio cane
La cantante ha parlato della sua relazione con Francesca Pascale, rivelando che due giorni dopo la separazione si sentiva felice. Ha aggiunto di non aver più avuto contatti con Pascale, che aveva affidato la gestione delle questioni legali ai propri avvocati, e di non aver più rivisto il suo cane. Nella stessa intervista, ha detto che fu Pascale a corteggiarla, conquistandola con il suo atteggiamento simpatica e sveglio.
La cantante ha poi rivelato che «dopo due giorni dalla separazione ero felice. Forse un po’ disorientata ma woooah». E che i cinque anni vissuti con Pascale «nella Toscana bucolica mi sono pesati»: «Mi mancavano anche quelle cose stupide della vita cittadina che quando hai magari disprezzi, come i rumori della strada. Mi fa piacere sentire l’autobus che passa lontano, è un sintomo di presenza umana che è quello che mi è mancato. Per scrivere ho il bisogno di sentirmi “insieme”. Tornata a Roma, in un residence mentre sistemavo casa, il disco è nato in due mesi». Lo scorso ottobre Pascale, ex di Silvio Berlusconi, parlando col Corriere aveva liquidato la storia con Turci definendola «una relazione tossica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Paola Turci parla della terribile rottura con Francesca Pascale: Mai più rivisto il mio cane
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