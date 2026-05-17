Paola Turci su Francesca Pascale | Due giorni dopo la separazione ero felice Non l' ho più sentita lei ha subito mandato avanti gli avvocati e io non più rivisto il mio cane

La cantante ha parlato della sua relazione con Francesca Pascale, rivelando che due giorni dopo la separazione si sentiva felice. Ha aggiunto di non aver più avuto contatti con Pascale, che aveva affidato la gestione delle questioni legali ai propri avvocati, e di non aver più rivisto il suo cane. Nella stessa intervista, ha detto che fu Pascale a corteggiarla, conquistandola con il suo atteggiamento simpatica e sveglio.

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