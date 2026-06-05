Un comico italiano è stato arrestato dopo aver aggredito un collega durante una registrazione televisiva. L’uomo avrebbe colpito l’altro con un oggetto contundente, causando lesioni. La polizia è intervenuta sul luogo e ha proceduto all’arresto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L’indagato si trova ora in stato di fermo, in attesa di comparire davanti a un giudice.

Roma, 05 giu – Nella melassa zuccherosa che ruoto attorno al cerimoniale per l’ottantesima candelina della Repubblica italiana, tra post propedeutici tutti uguali degli esclusi, questi fasti quirinalizi non potevano che concludersi con la parola a una comica che, essendo un’attrice, renderebbe credibile tutto ciò che le viene detto di dire. Anzi, di leggere, nel caso di specie. Sulla piazza del Quirinale, è andato in scena una liturgia del 2 giugno dalla sottile, persistente malinconia per “fare la festa”. Non è la sobria celebrazione di una Nazione, ma la messinscena di un’ortodossia. Il rito laico di una Repubblica che ha smesso da tempo di essere la casa comune degli italiani per farsi fortilizio ideologico di una casta autoreferenziale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Paola Cortellesi, voce e volto della repubblica del pensiero unico

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