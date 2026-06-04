festa della repubblica tutti gli errori storici di paola cortellesi

Durante le celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica, un’attrice ha commesso diversi errori storici nel suo intervento pubblico. La sua performance ha suscitato critiche per imprecisioni sui fatti legati alla nascita della Repubblica e alla storia italiana. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e pubblico, ma le inesattezze hanno attirato l’attenzione di storici e commentatori. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora commentato le affermazioni dell’attrice.

Gli ottant’anni della # Repubblica sono stati giustamente festeggiati solennemente. Viva l’Italia! Ho seguito tutto e potrei voltare pagina. Ma un paio di cose voglio dirle sul programma televisivo serale. Il monologo di Paola Cortellesi – non so se scritto dall’attrice – non mi è piaciuto. È stato una colata di retorica politica imbarazzante, storiograficamente scorretta. Sia sul voto femminile sia sul referendum monarchiarepubblica. Le donne votarono per la prima volta non il 2 giugno 1946, bensì nelle amministrative di marzo. Del voto femminile si occupò, nell’Italia ancora monarchica, il governo presieduto da Ivanoe Bonomi il 30 gennaio 1945. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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È stata una bella Festa per gli 80 anni della nostra Repubblica. Grazie a tutti i miei colleghi ed al #SistemaItalia a #SanPaolo per l'eccezionale lavoro. Grazie a tutti i partecipanti per il calore che avete portato. Viva l'Italia! #FestadellaRepubblica #2giugno # x.com

Buona festa della Repubblica! Chi vedreste come prossimo Presidente? (non troppo serio) reddit

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