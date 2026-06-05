Panini Comics ha annunciato nuove proposte di lettura in vista dell’uscita della serie “Spider-Noir”, con protagonista Nicolas Cage. La serie sarà disponibile a breve e sarà distribuita in vari formati. Sono state pubblicate anche alcune anteprime e approfondimenti sui personaggi e sul contesto narrativo. La pubblicazione si inserisce nel catalogo dedicato ai fan dei fumetti e delle storie di supereroi noir. Nessuna data precisa di uscita è stata comunicata.

In occasione dell’uscita della serie Spider-Noir con protagonista Nicolas Cage – disponibile su Prime Video a partire da mercoledì 27 maggio – Panini Comics propone due novità per i lettori già appassionati alla versione noir dell’Uomo Ragno e un volume imprescindibile per entrare a pieno nelle atmosfere di Spider-Noir. Prima uscita di una nuova collana dedicata alle eccellenze italiane in Marvel, Marvel Italian Invasion Spider-Man Noir è la raccolta di entrambe le miniserie con protagonista lo Spider-Man dell’era proibizionista, disegnate da Carmine Di Giandomenico. Ambientato interamente negli anni 30 in un’America stravolta dalla Grande Depressione, questo volume ci mostra un Peter Parker ancora più urbano, sporco e indurito, alle prese con veri e propri gangster. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics – Le proposte di lettura in occasione dell’uscita della serie “Spider-Noir”

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