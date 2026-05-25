Da mercoledì 20 maggio, il film “The Mandalorian and Grogu” esce al cinema, portando il pubblico nel mondo del Mandaloriano e di Grogu. In concomitanza, Panini Comics ha lanciato nuove pubblicazioni dedicate ai personaggi, rivolte a lettori di tutte le età. Le novità includono fumetti e albi che approfondiscono le avventure di Din Djarin e del suo piccolo compagno, offrendo un’ampia gamma di opzioni per gli appassionati.

In occasione dell’uscita di The Mandalorian and Grogu – al cinema da mercoledì 20 maggio – Panini Comics presenta tante imperdibili novità per i lettori di tutte le età che vogliono immergersi nel fantastico mondo del Mandaloriano, Din Djarin, e del suo piccolo amico Grogu. Si parte con Star Wars: The Mandalorian, l’adattamento a fumetti delle prime due stagioni della pluripremiata serie TV disponibile su Disney+. Un prestigioso volume di grande formato, arricchito da contenuti extra, che porta sulla carta le avventure del cacciatore di taglia più iconico della galassia. Din Djarin, detto Mando, è uno dei cacciatori di taglie più famigerati della galassia, ed è pronto a qualunque cosa per catturare la sua taglia, eccetto tradire il suo credo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics – Le proposte di lettura in occasione il ritorno al cinema di “The Mandalorian and Grogu”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The Mandalorian and Grogu: Panini Comics ha in serbo diverse chicche a temaDopo sette anni, l’universo di Star Wars tornerà al cinema con un nuovo film dedicato a Il Mandaloriano e Grogu.

Panini Comics – In occasione del 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoliIn occasione del centesimo anniversario della nascita di Winnie the Pooh, Panini Comics ha pubblicato un magazine ufficiale dedicato ai bambini.

Temi più discussi: The Mandalorian and Grogu – Ecco i fumetti da recuperare se vi è piaciuto il film; Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana (18–24 maggio 2026); Anteprima Panini Comics Luglio 2026!; The Mandalorian e Grogu: tutte le novità Panini Comics per il grande ritorno Star Wars.

La variant cover esclusiva di Alex Maleev per la ristampa italiana di Iron Man #1 di Panini Comics reddit

Quanto è potente la #variant di Gabriele Dell'Otto per l'albo Superman/Spider-Man?!? A breve vi mostreremo tutte le versioni di questo storico #fumetto in edizione italiana #PaniniComics, ma questa cover del maestro italiano dovevamo farla circolare subito! x.com

Thunderbolts*: quattro volumi Panini Comics per scoprire le origini dei personaggiIl film Thunderbolts* sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo e, per permettere di conoscere meglio i personaggi e le storie Marvel, Panini Comics ha selezionato quattro interessanti volumi. movieplayer.it

I Comics di Panini. Le novità, gli speciali e tanti ospiti per i fanPanini sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 con un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra le più attese novità editoriali e importanti incontri con celebri autori italiani e ... lanazione.it