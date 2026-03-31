Panini Comics – In occasione del 100° anniversario di Winnie the Pooh Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoli

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Winnie the Pooh, Panini Comics ha pubblicato un magazine ufficiale dedicato ai bambini. L'orsetto, creato nel 1926 da A. A. Milne, è protagonista di un libro che ha accompagnato diverse generazioni con le sue storie ambientate nel Bosco dei Cento Acri. La nuova pubblicazione intende celebrare questa figura iconica del mondo dei fumetti e dei libri per bambini.

Il 1926 segnò la prima apparizione dell’orsetto Winnie the Pooh, protagonista del libro di A. A. Milne che, da un secolo, incanta generazioni di lettrici e lettori con le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri. Nell’anno di questo importante anniversario, Panini Magazines ( Panini Comics ) presenta la rivista ufficiale di Winnie The Pooh, disponibile in edicola e su Panini.it. All’interno della rivista tantissime attività pensate per giocare e divertirsi insieme a Christopher Robin, Winnie e ai suoi amici: storie illustrate da leggere, indovinelli, pagine da colorare e fantastici poster. In regalo con la rivista di Winnie The Pooh la sacca sportiva ufficiale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – In occasione del 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoli Articoli correlati Panini Comics presenta “Peanuts: storie da 5 minuti”Cosa rende l’amicizia tra Snoopy e Woodstock così speciale? Charlie Brown troverà finalmente il coraggio di credere in se stesso? E Linus riuscirà... Panini Comics presenta “Alessandro Manzoni raccontato da Topolino”Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura... Altri aggiornamenti su Panini Comics Temi più discussi: Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana (23–29 marzo 2026); Panini Comics – Le uscite dal 23 al 29 marzo 2026; 100 anni di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoli; Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (23–29 marzo 2026). Panini a Lucca Comics 2024: tutte le proposte, le novità e gli incontri con gli autoriCome da tradizione Panini Comics sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024, l’evento nerd più atteso dell’anno in programma dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi, con un ampio ventaglio di ... justnerd.it Panini a Lucca Comics and Games 2024Panini Comics è orgogliosa di annunciare il tanto atteso ritorno di Rat-Man, l’iconico personaggio nato dalla matita di Leo Ortolani, che torna per conquistare i fan con Trentennial Park, una storia ... lospaziobianco.it ... Anticipazione ! ... E tra le novità Panini Comics della prossima settimana in fumetteria ci sarà anche Lui ! - facebook.com facebook