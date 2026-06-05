Panico in volo | tenta di aprire l’uscita ex fighter MMA lo neutralizza
Durante un volo diretto a Miami, un passeggero ha cercato di aprire l’uscita di emergenza, dopo aver aggredito una hostess. Un ex fighter MMA presente sul volo è intervenuto e ha neutralizzato l’uomo. La situazione ha causato panico tra i passeggeri, ma non ci sono stati feriti gravi. Le autorità hanno poi preso in custodia il passeggero, e il volo è proseguito senza ulteriori incidenti.
A bordo di un volo Frontier Airlines diretto a Miami, un passeggero ha tentato di aprire l’uscita di emergenza dopo aver aggredito un’assistente di volo. La situazione è degenerata in pochi secondi, ma l’intervento dell’ex lottatore di MMA Josh Longgood e di altri passeggeri ha evitato il peggio. L’aereo è stato dirottato d’urgenza a Miami, dove l’uomo è stato preso in custodia. (X@Newsforce). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pánico en pleno vuelo: quiso abrir una puerta de emergencia y fue reducido por un pasajero
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