Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine prima volta al mondo

Un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo tipo di pane di frumento senza glutine, risultato mai realizzato prima a livello mondiale. Il progetto è stato portato avanti nei laboratori di un istituto di ricerca in Italia, dove sono state sperimentate diverse tecniche per ottenere una versione gluten-free del pane tradizionale. L’innovazione è stata ottenuta attraverso un processo di selezione delle materie prime e di lavorazione specifico, con l’obiettivo di migliorare la qualità e le caratteristiche del prodotto finale.

(Adnkronos) – Presso i laboratori di Avellino dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isa) è stato realizzato, su un impianto pilota, un prototipo di pane di grano con contenuto di glutine nativo al di sotto dei 20 ppm (parti per milione), valore che consente di classificarlo come 'privo di glutine' secondo la normativa internazionale vigente. Alla base del risultato, descritto sulla rivista 'Food Frontiers', una tecnologia enzimatica sviluppata in anni di studi presso il laboratorio guidato dal ricercatore del Cnr-Isa Mauro Rossi, oggi brevettata a livello internazionale....🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Una gustosa ricetta tratta dal libro Senza glutine, senza limiti di Diana & AlessioLe polpette, salde sul podio dei comfort food, sono campionesse di bontà più che di eleganza. Molinette senza precedenti: 32enne con cuore e fegato invertiti salvato con "trapianto combinato", è la prima volta al mondoNato con gli organi interni invertiti, l'unica salvezza era un trapianto in blocco di cuore e fegato eseguito con professionalità e creatività dai... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cusco: nuove evidenze archeologiche riscrivono le origini della città inca; Connettori sfioccati FRP: verifica ancoraggi CNR-DT 200R2/2026; CNR-Unioncamere, accordo operativo per portare la ricerca a 30mila PMI; Scoperta la firma molecolare dell’epilessia rara pediatrica. Verso terapie mirate. Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondoPresso i laboratori di Avellino dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isa) è stato realizzato, su un impianto pilota, un prototipo di pane di grano ... adnkronos.com DAL CNR UN PANE DI GRANO GLUTEN FREERoma, 30 apr - L’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino ha realizzato un prototipo di pane di frumento con un contenuto di glutine nativo inferiore a 20 parti per milione, valore c ... 9colonne.it Identificate le basi molecolari dell’#epilessia rara nei bambini Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal #Cnr ha individuato i meccanismi molecolari alla base di una forma grave di encefalopatia epilettica dello sviluppo, nota come DEE85. Lo studio - facebook.com facebook Identificate le basi molecolari dell’ #epilessia rara nei bambini #Ricerca internazionale coordinata dal #Cnr individua i meccanismi molecolari alla base di una forma grave di encefalopatia epilettica dello sviluppo, nota come DEE85 Vedi cnr.it/it/comunicato- x.com