Cnr realizzato un pane di frumento senza glutine

L’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino ha sviluppato un prototipo di pane di frumento senza glutine. La ricerca ha portato alla creazione di una nuova formulazione, utilizzando ingredienti alternativi per eliminare la presenza di glutine. Il progetto mira a offrire un prodotto adatto alle persone con sensibilità o intolleranza al glutine. Finora, sono stati condotti test di laboratorio sul nuovo pane.

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L’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino ha realizzato un prototipo di pane di frumento con un contenuto di glutine nativo inferiore a 20 parti per milione (ppm), un valore che consente di classificarlo come “gluten free”, senza glutine, secondo la normativa internazionale vigente. Alla base del risultato, descritto sulla rivista Food Frontiers, una tecnologia enzimatica brevettata e frutto di anni di studi. La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue che si manifesta con intolleranza più o meno grave al glutine, una proteina presente in cereali come orzo, grano e segale che provoca infiammazione e malassorbimento dei cibi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cnr, realizzato un pane di frumento senza glutine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PANE SENZA FARINA #nataliacattelani #panemagico Notizie correlate Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondo(Adnkronos) – Presso i laboratori di Avellino dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isa) è stato... Una gustosa ricetta tratta dal libro Senza glutine, senza limiti di Diana & AlessioLe polpette, salde sul podio dei comfort food, sono campionesse di bontà più che di eleganza. Argomenti più discussi: Pane di grano gluten free, dal Cnr una nuova frontiera per i celiaci; Dal Cnr un prototipo di pane di grano senza glutine; Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondo; Dal CNR un pane di grano gluten free.