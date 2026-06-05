panchina milan tante idee e ben confuse

Il Milan ha annunciato l’apertura di un bando per la selezione di un nuovo allenatore. La società ha comunicato che le candidature saranno accettate fino alla fine del mese. Sono arrivate numerose proposte, ma ancora non è stato scelto nessuno. La decisione dovrebbe essere comunicata entro le prossime settimane. La squadra si trova senza un tecnico da diversi giorni, dopo le dimissioni del precedente allenatore. La situazione resta incerta e non ci sono conferme ufficiali.

Di questo perenne stato di confusione attorno al Milan, una cosa è certa: chi lo osserva con occhi disinteressati dal tifo potrebbe persino trovarlo divertente. In fin dei conti, quale altra società, alla data del 5 giugno, si trova con le cariche operative ancora vacanti, dando peraltro la sensazione di procedere a tentoni, vagliando profili tutti diversi tra loro? In Serie A nessuna, e questo è un fatto. La fuga di notizie degli ultimi giorni ricalca un modus operandi che, da quando RedBird ha preso il comando delle operazioni, più volte abbiamo visto: dichiarazioni altisonanti, proclami smentiti dai fatti e la tendenza a creare fazioni per ogni scelta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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