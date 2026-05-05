Meno male che era la sinistra ad avere le idee confuse in politica estera 

In Italia, la discussione sulla politica estera ha evidenziato alcune divergenze tra le forze politiche. La sinistra, secondo alcune analisi, avrebbe mostrato incertezze in questo ambito. La destra, rappresentata da figure come il presidente del consiglio, il leader della lega e il ministro degli esteri, ha invece adottato almeno tre approcci distinti nelle questioni internazionali. La questione è al centro di diverse analisi politiche e mediatiche.

Se è vero che non si governa senza politica estera, la destra di Meloni, Salvini e Tajani può essere felice: di politiche estere ne ha almeno tre. Completamente diverse l'una dall'altra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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