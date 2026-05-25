Milan prime idee per il dopo-Allegri | per la panchina spunta Iraola

Il Milan ha sollevato dall'incarico l’allenatore Massimiliano Allegri, a seguito della mancata qualificazione in Champions League. La società sta valutando diversi candidati per la panchina, tra cui il tecnico Iraola. La decisione ufficiale sulla scelta del nuovo allenatore non è ancora stata comunicata. La squadra si prepara a una fase di transizione in vista della prossima stagione.

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 25 maggio, il Milan ha esonerato Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club rossonero ragiona quindi già sul nome del possibile sostituto e dall'Inghilterra – come riporta Sky Sports Uk – rimbalza una notizia forte, secondo cui la società avrebbe contattato gli agenti di Andoni Iraola. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

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