Durante l’udienza in Corte d’Assise, si sono ascoltate le urla di una madre contro un imputato e accuse rivolte a un altro coinvolto. La donna ha dichiarato che si opporranno anche sul mancato rispetto del codice rosso. Nel frattempo, sono entrati in aula agenti della polizia penitenziaria, mentre i fotografi hanno immortalato la scena, creando un sottofondo di rumore e confusione.

Milano. L’arrivo di Gianluca Soncin è annunciato dall’ingresso degli agenti della polizia penitenziaria, dai flash dei fotografi e da un brusio crescente all’esterno dell’aula della Corte d’Assise. Quando varca la soglia, però, cala il silenzio. A spezzarlo, dopo pochi istanti, è la voce della madre di Pamela, Una Smirnova. “Bastardo!”, gli urla. Una rabbia così intensa da provocarle un lieve malore e costringerla ad abbandonare temporaneamente l’aula. “Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile – dirà ai giornalisti a margine dell’udienza, quasi a volersi scusare –. Vedere in faccia l’assassino che ha massacrato mia figlia, con quella freddezza e quella lucidità, mi ha provocato un dolore insopportabile”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Processo Pamela Genini: Soncin in aula, pianto e urla della madreDurante l'udienza del processo, un uomo è entrato in aula visibilmente emozionato, piangendo e urlando, mentre la madre si è mostrata sconvolta.

Temi più discussi: Pamela, le urla della madre contro Soncin e le frecciate a Dolci: Daremo battaglia anche sul mancato codice rosso; Femminicidio Pamela Genini: le urla della mamma al processo, tenute fuori le telecamere; L'omicidio di Pamela, la madre in aula urla contro Soncin; Omicidio di Pamela Genini, la madre sconvolta urla bastardo contro Soncin in tribunale e ha un malore.

Quando lo vede, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, gli urla contro bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. La donna, assistita dall'avvocato Nicodemo Gentile, è dovuta uscire dall'aula dopo essersi trovata faccia a faccia per la prima v x.com

L'omicidio di Pamela, la madre in aula urla contro Soncin reddit

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