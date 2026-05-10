L’incidente sotto gli occhi del compagno e il volo di 300 metri Silvia muore scalando la Pania dolore e sgomento
Un nuovo incidente si è verificato nelle Alpi Apuane, coinvolgendo una scalatrice che ha perso la vita mentre stava salendo una parete rocciosa. L’incidente si è verificato sotto gli occhi di un compagno, che ha assistito alla scena e ha riferito che la donna è stata spinta da un malore o da una perdita di equilibrio, cadendo da circa 300 metri. La vittima era nota tra gli appassionati di arrampicata e frequentava regolarmente la zona.
Lucca, 10 maggio 2026 – Ancora una tragedia ha colpito al cuore l’area delle Alpi Apuane e i tantissimi appassionati frequentatori e non solo. Vittima dell’incidente in montagna del pomeriggio di ieri, Silvia Fanucchi, classe 1980 originaria di Lucca e dipendente comunale, conosciutissima in città e non solo nell’ambito degli appassionato di montagna. La dinamica dell'incidente. La donna ha perso la vita dopo essere caduta rovinosamente per circa 300 metri mentre percorreva il sentiero Cai 124 in avvicinamento alla cima del monte Pania Secca, del gruppo massiccio calcareo delle Panie. A quanto si è potuto apprendere, la 46enne lucchese è caduta improvvisamente a valle, precipitando lungo il versante montano di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.🔗 Leggi su Lanazione.it
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