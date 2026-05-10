L’incidente sotto gli occhi del compagno e il volo di 300 metri Silvia muore scalando la Pania dolore e sgomento

Un nuovo incidente si è verificato nelle Alpi Apuane, coinvolgendo una scalatrice che ha perso la vita mentre stava salendo una parete rocciosa. L’incidente si è verificato sotto gli occhi di un compagno, che ha assistito alla scena e ha riferito che la donna è stata spinta da un malore o da una perdita di equilibrio, cadendo da circa 300 metri. La vittima era nota tra gli appassionati di arrampicata e frequentava regolarmente la zona.

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