Nelle ultime ore sono stati fermati tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, in relazione alla morte di Giacomo Bongiorni. L'episodio ha visto un episodio di aggressione brutale davanti agli occhi del figlio di 11 anni, seguito da un rimprovero e da soccorsi ritenuti insufficienti. La polizia ha lavorato rapidamente per identificare i sospetti e assicurare la giustizia.

Sono stati identificati e fermati nel giro di poche ore i presunti responsabili della violenta aggressione costata la vita a Giacomo Bongiorni, il 46enne massese morto nella notte di domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel centro cittadino di Massa, a breve distanza dal Comune, sotto gli occhi del figlio di 11 anni. Un minorenne e due maggiorenni sono indagati, a vario titolo, per concorso in omicidio volontario, mentre proseguono senza sosta le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa in collaborazione con la Procura per i minorenni di Genova. Il quadro investigativo, delineatosi già nelle prime ore successive ai fatti, ha consentito ai carabinieri di individuare tutti i soggetti coinvolti nello scontro e di procedere a perquisizioni e sequestri di materiale ritenuto utile alla ricostruzione dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rimprovero, la brutale aggressione sotto gli occhi del figlio 11enne e gli inutili soccorsi: così è stato ucciso Giacomo Bongiorni. Fermati tre ragazzi: due maggiorenni e un minore

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