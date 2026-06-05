LeBron James è stato visto a Capri mentre lanciava palline da golf in mare di fronte ai Faraglioni. Un video pubblicato online mostra l’atleta mentre si dedica a questa attività, attirando l’attenzione e suscitando reazioni. La scena si è svolta in un’area nota per il suo paesaggio naturale, e il video ha rapidamente fatto il giro dei social media, generando discussioni e critiche.

Capri al centro dei riflettori: LeBron James, golf sul mare e polemiche dopo il video virale davanti ai Faraglioni. La vacanza italiana di LeBron James a Capri ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale dopo la diffusione di un video in cui il campione NBA gioca a golf sul ponte del suo yacht, con i Faraglioni sullo sfondo. L’episodio ha trasformato un semplice momento di svago in un caso virale, tra spettacolarità, curiosità e dibattito sui social. LeBron James, dopo aver concluso la stagione NBA, ha scelto l’Italia per il suo periodo di pausa, trascorrendo alcuni giorni a Capri insieme alla famiglia a bordo di uno yacht. La sua presenza sull’isola è stata documentata attraverso diversi contenuti condivisi sui social, tra cui un video diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - LeBron James in vacanza a Capri lancia palline da golf in mare davanti ai Faraglioni: il video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palline buttate in mare davanti ai Faraglioni di Capri: il video di LeBron James che gioca a golf sul suo yachtLeBron James ha condiviso un video sui social in cui si vede mentre gioca a golf su uno yacht davanti ai Faraglioni di Capri.

LeBron James a Capri: il video mentre gioca a golf davanti ai FaraglioniLeBron James è stato visto a Capri mentre giocava a golf su uno yacht, con un tappetino verde posizionato sulla poppa e una mazza in mano.

Temi più discussi: Nba: Lakers fuori da playoff, LeBron si consola in vacanza a Capri; Il campione Nba LeBron James in vacanza a Capri; La vacanza caprese di LeBron James: gioca a golf in barca davanti ai Faraglioni, poi gelato in piazzetta; LeBron James a Capri: il video mentre gioca a golf davanti ai Faraglioni.

#LeBron James è in vacanza a Capri e pubblica un video mentre gioca a golf davanti ai Faraglioni, con il dubbio social sulla fine delle palline x.com

LeBron James in vacanza a Capri: relax, tuffi e cucina isolana per il Re reddit

LeBron James in vacanza a Capri lancia palline da golf in mare davanti ai Faraglioni: il videoCapri al centro dei riflettori: LeBron James, golf sul mare e polemiche dopo il video virale davanti ai Faraglioni. novella2000.it

LeBron James in vacanza a Capri: relax, tuffi e cucina isolana per il ReKing James è arrivato sull'isola a bordo di uno yacht con la famiglia al seguito facendo tappa al celebre lido-ristorante La Fontelina, una delle mete più amate dai turisti americani. Qualche tuffo in ... napolitoday.it