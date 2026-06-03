LeBron James in vacanza a Capri | relax tuffi e cucina isolana per il Re

LeBron James, 42 anni e con 23 stagioni NBA alle spalle, si trova in vacanza a Capri. Durante il soggiorno, ha praticato tuffi e ha gustato piatti della cucina locale.

LeBron James, 42 anni e con ben 23 stagioni NBA sulle spalle, ha deciso che la sua oasi di pace si chiama Capri. Ancora una volta la stella dei Los Angeles Lakers ha scelto infatti l'isola per passare delle giornate di relax.Yacht, Fontelina e cucina isolana: il programma del ReKing James è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEBRON JAMES E' IN VACANZA A CAPRI

Notizie e thread social correlati

LeBron James contro il tempoLeBron James ha raggiunto 188 vittorie ai playoff, un dato che sta attirando molta attenzione.

Il vecchio, eppure nuovo, LeBron JamesA 41 anni, LeBron James continua a dimostrare di essere un elemento fondamentale in NBA.

Si parla di: Nba: Lakers fuori da playoff, LeBron si consola in vacanza a Capri.

LeBron James in vacanza a Capri: relax, tuffi e cucina isolana per il ReKing James è arrivato sull'isola a bordo di uno yacht con la famiglia al seguito facendo tappa al celebre lido-ristorante La Fontelina, una delle mete più amate dai turisti americani. Qualche tuffo in ... napolitoday.it

NBA, LeBron e le immancabili vacanze italiane: fotografato a Capri in tenuta balneareI suoi Lakers hanno chiuso da tempo la stagione dopo l’eliminazione per mano dei Thunder al secondo turno dei playoff e LeBron James, ormai come da tradizione, ha deciso di passare una parte delle sue ... sport.sky.it