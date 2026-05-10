Oggi si gioca l’ultimo incontro della stagione per la squadra di pallavolo di Senigallia, che ha recentemente conquistato la promozione in serie C dopo dieci anni. La partita si svolge a Pesaro e mette in palio la Supercoppa di serie D. La squadra di coach Fini affronta la rivale storica, Calcinelli Lucrezia, in una sfida che chiude un percorso memorabile e segna il ritorno nel massimo livello regionale.

Si chiude oggi una stagione memorabile, che ha segnato il ritorno in serie C dopo un decennio, per la US Pallavolo Senigallia maschile di coach Francesco Fini. Questo pomeriggio, alle ore 16.30 a Pesaro (Palestra Brancati, via Lamarmora) si assegna la Supercoppa Marche di serie D: di fronte proprio l’US che ha dominato il campionato e l’Apav Calcinelli Lucrezia che si è aggiudicata la Coppa Marche. La Supercoppa, per la C e la D, mette infatti di fronte chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa ed è una novità di questa stagione voluta dalla Fipav Marche. Appuntamento storico e imperdibile per i tifosi US che la società chiama...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per la squadra di coach fini promossa in serie c una sfida con la rivale di sempre, il calcinelli lucrezia. Pallavolo Senigallia, un ultimo sforzo: a Pesaro c’è in palio la Supercoppa di serie D

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Senigallia promossa in C e vince anche l’ultima sfida. Coach Fini felice: "Un grande gruppo di giocatori"Si è chiusa con l’ennesima vittoria il memorabile campionato dell’US Pallavolo Senigallia maschile che dopo un decennio ha riconquistato la massima...

Adrano C5, comincia la festa: la squadra del coach Carmelo Sgroi promossa in Serie A2Il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante L’Adrano C5...