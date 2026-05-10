Per la squadra di coach fini promossa in serie c una sfida con la rivale di sempre il calcinelli lucrezia Pallavolo Senigallia un ultimo sforzo | a Pesaro c’è in palio la Supercoppa di serie D

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca l’ultimo incontro della stagione per la squadra di pallavolo di Senigallia, che ha recentemente conquistato la promozione in serie C dopo dieci anni. La partita si svolge a Pesaro e mette in palio la Supercoppa di serie D. La squadra di coach Fini affronta la rivale storica, Calcinelli Lucrezia, in una sfida che chiude un percorso memorabile e segna il ritorno nel massimo livello regionale.

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Si chiude oggi una stagione memorabile, che ha segnato il ritorno in serie C dopo un decennio, per la US Pallavolo Senigallia maschile di coach Francesco Fini. Questo pomeriggio, alle ore 16.30 a Pesaro (Palestra Brancati, via Lamarmora) si assegna la Supercoppa Marche di serie D: di fronte proprio l’US che ha dominato il campionato e l’Apav Calcinelli Lucrezia che si è aggiudicata la Coppa Marche. La Supercoppa, per la C e la D, mette infatti di fronte chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa ed è una novità di questa stagione voluta dalla Fipav Marche. Appuntamento storico e imperdibile per i tifosi US che la società chiama...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Per la squadra di coach fini promossa in serie c una sfida con la rivale di sempre, il calcinelli lucrezia. Pallavolo Senigallia, un ultimo sforzo: a Pesaro c’è in palio la Supercoppa di serie D
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