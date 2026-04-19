La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa | è promossa in Serie C con due giornate d’anticipo

La Folgore Caratese ha ottenuto la promozione in Serie C con due giornate di anticipo, grazie al pareggio per 1-1 contro il Real Calepina. La squadra ha concluso la stagione in prima posizione nel Girone B di Serie D. La partita si è disputata nello scorso fine settimana, confermando il risultato che ha assicurato ai calciatori la promozione.

La Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Decisivo il rigore di Tremolada, che completa una stagione dominata e apre una nuova era tra i professionisti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Serie D. Folgore Caratese, slitta la festa promozione. Lo Monaco risponde a Biondini: 1-1 con l’Oltrepò Serie C, Barletta e Folgore Caratese in festa! Doppia promozione storica dalla Serie DMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Folgore Caratese; Calcio Serie D, Folgore Caratese fermata sul pari dall’Oltrepò e festa promozione rinviata; Serie D. Folgore Caratese, slitta la festa promozione. Lo Monaco risponde a Biondini: 1-1 con l’Oltrepò; È tutto rimandato! Preparano la megafesta, sbagliano un rigore e vengono recuperati nel giorno della storia. La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipoLa Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Decisivo il rigore di Tremolada, che completa una ... fanpage.it Folgore Caratese, festa grande: la squadra di Criscitiello vola in Serie CÈ ufficiale: la Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C al termine di una stagione straordinaria, coronata dal successo decisivo contro l’Oltrepò. Un traguardo storico per il club, che ... ilovepalermocalcio.com La Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Decisivo il rigore di Tremolada, che completa una stagione dominata e apre una nuova era tra i professionisti facebook Il calcio è di chi lo ama. Partita della Folgore Caratese per entrare in Serie C per la prima volta dal 1947 x.com