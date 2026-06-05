pallavolo numeri record per i campionati di volley del csi

I campionati regionali di pallavolo organizzati dal Centro Sportivo Italiano si sono conclusi con numeri record di partecipazione. Le competizioni hanno visto coinvolte numerose squadre provenienti da diverse aree, con un aumento significativo di iscrizioni rispetto alle edizioni precedenti. Le partite si sono svolte in diverse palestre della regione, attirando un pubblico vario e appassionato. La stagione ha registrato un incremento di incontri disputati e di atleti in campo.

LUCCA Sono terminati tutti i campionati regionali organizzati dal Centro Sportivo Italiano. I numeri record attestano come l’attività svolta in questi ultimi anni abbia riscosso successo da parte delle società toscane: sette campionati più un circuito promozionale “ Volley School ” – 76 squadre partecipanti di 33 società sportive, provenienti da 6 Comitati provinciali, e ben 386 le gare giocate. Analizziamo, quindi, i campionati regionali che si sono svolti in questa stagione sportiva. Iniziamo con le piccole atlete delle categorie Supervolley 4vs4 (6 squadre) e dell’Under 12 (5 squadre) che, nei primi mesi della stagione, hanno disputato i loro primi impegni “agonistici” e che hanno visto i successi, in entrambi i campionati, da parte della UP Valdinievole, dopo due finali combattute con la Carrarese Volley. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pallavolo: a Scandicci cala il sipario sulla stagione dei record

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