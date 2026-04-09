Un percorso netto fatto di 14 vittorie e una sola sconfitta e soli 5 set lasciati agli avversarsi. La prima fase del del 39° Campionato provinciale di Volley Invernale organizzato dal Csi Pesaro-Urbino e dall’As Carrara Volley, evento abbinato al 4° torneo Sferisterio-Sportland, ha una dominatrice assoluta, " Gli Occasionali Da Ugo ", che si presentano così alla fase finale con i favori del pronostico. Alla Palestra Tombari di Bellocchi è terminato il primo atto di un campionato che ha coinvolto 6 squadre (circa 100 giocatori), impegnate in un girone all’italiana nel quale si sono affrontate tra loro 3 volte. A salutare la competizione sono Roque Do Mentor e Fortitudo Sant’Orso & Tali&Squali, che hanno terminato la regular season rispettivamente al quinto e sesto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Csi, "Occasionali da Ugo» protagonisti assoluti. Campionati invernali, ecco i verdetti del campo

Campionati italiani Assoluti indoor: Fortunato da record del mondoGrande spettacolo agli Assoluti indoor del PalaCasali di Ancona, dove la marcia è stata assoluta protagonista grazie al record del Mondo di Andrea...

I paralimpici protagonisti. Ecco gli Assoluti FisdirDopo i campionati italiani di atletica Fispes arrivano ad Ancona anche quelli Fisdir, Federazione italiana sport paralimpici intellettivo...

Si parla di: Volley Csi, Occasionali da Ugo protagonisti assoluti. Campionati invernali, ecco i verdetti del campo.

Volley Csi, Occasionali da Ugo» protagonisti assoluti. Campionati invernali, ecco i verdetti del campoUn percorso netto fatto di 14 vittorie e una sola sconfitta e soli 5 set lasciati agli avversarsi. La prima fase del del 39° Campionato provinciale di Volley Invernale organizzato dal Csi ... sport.quotidiano.net

Sport: Csi, a Pellaro la partita di volley tra giovani italiani, polacchi e ucrainiIeri sera, al PalaColorCsi di Pellaro (Reggio Calabria), si è giocata una partita speciale tra atleti del campionato di pallavolo maschile del Csi Reggio Calabria e una selezione del club Michr volley ... agensir.it