Manuele Ravellino ex azzurro della pallavolo e presidente Volley Game | Campionati italiani a Falconara saranno uno spettacolo unico

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno si terrà a Falconara la prima tappa del Campionato italiano assoluto di beach volley. La competizione si svolgerà sulla spiaggia cittadina e coinvolgerà diversi atleti. L’evento è stato annunciato con entusiasmo da Manuele Ravellino, ex giocatore di pallavolo e attuale presidente di Volley Game, che ha descritto la manifestazione come uno spettacolo unico. La presenza di pubblico è prevista in aumento durante le giornate di gara.