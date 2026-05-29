Manuele Ravellino ex azzurro della pallavolo e presidente Volley Game | Campionati italiani a Falconara saranno uno spettacolo unico
Dal 12 al 14 giugno si terrà a Falconara la prima tappa del Campionato italiano assoluto di beach volley. La competizione si svolgerà sulla spiaggia cittadina e coinvolgerà diversi atleti. L’evento è stato annunciato con entusiasmo da Manuele Ravellino, ex giocatore di pallavolo e attuale presidente di Volley Game, che ha descritto la manifestazione come uno spettacolo unico. La presenza di pubblico è prevista in aumento durante le giornate di gara.
Cresce l’attesa a Falconara per la prima tappa del Campionato italiano assoluto di beach volley, in programma dal 12 al 14 giugno sulla spiaggia cittadina. Per tre giorni il litorale falconarese diventerà il cuore del beach volley nazionale, con i grandi campioni del circuito italiano pronti a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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