Pallanuoto A2 femminile la Cosma Vela Ancona va in ' all-in' | gara 3 della finale play-off contro Como per salire di categoria
Domenica alle 15.30 si gioca alla piscina del Passetto di Ancona la terza gara della finale playoff di serie A2 femminile tra la Cosma Vela Ancona e la Como Nuoto Recoaro. La partita decide la promozione di categoria.
ANCONA - Ancona - Domenica pomeriggio alle 15.30 alla piscina del Passetto di Ancona va in scena gara3 di finale playoff di serie A2 femminile tra laCosma Vela Nuoto Ancona e la Como Nuoto Recoaro. Le anconetane guidate da coach Milko Pace hanno perso gara1 in casa due settimane fa per 9-10ma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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