Pallanuoto A2 femminile una super Cosma Vela Ancona vince gara2 contro Como | ora la ' bella' al Passetto per salire in A1
La Cosma Vela Ancona ha vinto gara 2 della finale playoff contro Como Nuoto Recoaro, portando la serie alla bella prevista per domenica al Passetto. La squadra ha mostrato grande tenacia, mantenendo concentrazione e resistenza nonostante il caldo in piscina coperta. La vittoria permette di disputare la partita decisiva per la promozione in A1, con entrambe le squadre che si sfideranno nuovamente nella stessa piscina.
ANCONA - Una grandissima Cosma Vela Ancona, infinita nel cuore, nell’approccio alla gara e nella resistenza al caldo (piscina coperta), vince gara2 di finale playoff contro la Como Nuoto Recoaro e rimanda la questione promozione in A1 alla bella, che si giocherà domenica prossima alla piscina del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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