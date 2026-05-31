Pallanuoto A2 femminile una super Cosma Vela Ancona vince gara2 contro Como | ora la ' bella' al Passetto per salire in A1

Notizia in breve

La Cosma Vela Ancona ha vinto gara 2 della finale playoff contro Como Nuoto Recoaro, portando la serie alla bella prevista per domenica al Passetto. La squadra ha mostrato grande tenacia, mantenendo concentrazione e resistenza nonostante il caldo in piscina coperta. La vittoria permette di disputare la partita decisiva per la promozione in A1, con entrambe le squadre che si sfideranno nuovamente nella stessa piscina.