Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona domenica a Firenze per la penultima di regular season

Domenica mattina, la squadra femminile di pallanuoto della Cosma Vela Ancona scenderà in vasca a Firenze per la penultima giornata della regular season di serie A2. La squadra, capolista incontrastata del girone sud, ha conquistato tutte le vittorie nelle prime 12 partite e si è già qualificata per la fase finale dei playoff, dove affronterà la vincente tra la seconda del girone nord e la terza del sud per il passaggio in serie A1.

ANCONA – Da capolista indiscussa del girone sud di A2, a punteggio pieno dopo 12 partite e già qualificata per la finale playoff in cui contenderà il passaggio in A1 alla vincente della semifinale tra seconda del girone nord e terza del sud, la Cosma Vela Ancona scende in acqua domenica mattina.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona sabato al Passetto con la FlorentiaANCONA - Riparte il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto e la Cosma Vela Ancona affronta sabato in casa, al Passetto alle ore 17 ancora a... Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona vincente anche a San PriscoLe doriche vincono 14-9 senza strafare in una partita in cui peraltro sono penalizzate da numerosi rigori ed espulsioni ma nella quale riescono a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vince anche ad Anzio e mette al sicuro il primo posto; Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona chiude il girone dâ?™andata a punteggio pieno; Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona sabato 11 aprile in acqua a Sori; Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela in acqua sabato ad Anzio. Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica a Firenze per la penultima di regular seasonDa capolista indiscussa del girone sud di A2, a punteggio pieno dopo 12 partite e già qualificata per la finale playoff, la squadra dorica affronta nella vasca del capoluogo toscano la Rari Nantes Flo ... anconatoday.it Cosma Vela unica a punteggio pieno all’esame dei Castelli RomaniLa Cosma Vela Ancona, leader del campionato di serie A2 femminile girone sud, unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate, affronta sabato in casa alla piscina del Passetto (ore 18.15) i ... ilrestodelcarlino.it