Pallagorio | fondi PNRR per la sicurezza sismica di Sant’Antonio

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati destinati fondi del PNRR per la messa in sicurezza sismica della chiesa di Sant’Antonio a Pallagorio. Il progetto prevede un investimento preciso, anche se ancora non sono stati comunicati i costi ufficiali. La gestione tecnica dell’intervento sarà affidata a un ente incaricato, ma i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti. L’intervento mira a migliorare la resistenza della struttura alle scosse sismiche.

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Quanto costerà esattamente l'intervento di messa in sicurezza sismica? Chi gestirà tecnicamente l'intero progetto di restauro a Pallagorio? Quando inizieranno concretamente i lavori sulla chiesa di Sant’Antonio? Come verranno utilizzati i fondi del PNRR per questo bene??? In Breve Base d'asta di 234.744,25 euro con oneri sicurezza di 31.053,70 euro Scadenza offerte 22 giugno 2026 e lavori della durata di 75 giorni Responsabile Unico del Progetto incaricato l'in . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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