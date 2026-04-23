Amianto rimosso e sicurezza sismica | ecco il nuovo liceo Casorati dopo i lavori Pnrr

Il liceo delle arti Felice Casorati di Novara ha annunciato la fine dei lavori di ristrutturazione presso la sede di via Greppi 8, realizzati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono stati rimossi materiali contenenti amianto e sono stati effettuati interventi per migliorare la sicurezza sismica dell'edificio, che ora presenta una struttura aggiornata e più sicura.

Il liceo delle arti Felice Casorati di Novara ha presentato ufficialmente la conclusione degli interventi di ristrutturazione nella sede di via Greppi 8. I lavori, finanziati attraverso i fondi del Pnrr (missione 4), hanno permesso una riqualificazione profonda dell'edificio storico, puntando.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Catanzaro: il liceo Pacioli riapre dopo i lavori PNRR, spazi moderni e tecnologie all’avanguardia per gli studenti.Il liceo Pacioli di Catanzaro riapre domani, 11 febbraio, con un nuovo volto, grazie a un importante intervento di adeguamento sismico finanziato dal... Amianto rimosso nell’ex nido Cavazzoni. I residenti: "Nessuno ci ha avvisati dei lavori"Amianto nell’ex nido Cavazzoni in via Bezzecca, in corso di demolizione poiché i bimbi sono già entrati in quello nuovo da 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rimozione amianto nelle scuole: assegnati nuovi fondi; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Punta Sdobba libera dall’amianto, 500mila euro per bonifica e messa in sicurezza di 17 casoni; Avanzamento delle bonifiche amianto sulle scuole di Roma. Siracusa. Bomba ecologica, rifiuti tossici sotto il campo da calcio e amianto vicino l’asilo: scoppia il caso alla RegioneUn’interrogazione urgente è stata presentata alla Regione Siciliana per chiedere chiarimenti e interventi immediati su una possibile situazione di rischio ambientale nel quartiere Mazzarona, a Siracus ... libertasicilia.it Rischio amianto nella sabbia cinetica e nei giocattoli: cosa devono sapere i genitoriAmianto nella sabbia da gioco: non solo sabbia cinetica, ma anche sabbia colorata e kit creativi. Cosa sapere e come comportarsi. mamme.it Per molti lecchesi era diventato il simbolo delle occasioni mancate. Oggi, Palazzo Ghislanzoni rinasce come eccellenza del restauro in Lombardia. Tra amianto rimosso e tracce del passato ritrovate, vi portiamo alla scoperta del nuovo volto di via Roma 51 - facebook.com facebook