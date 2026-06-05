Palladino e ora? Le panchine italiane sono quasi tutte occupate E l’Atalanta…

Le panchine italiane sono quasi tutte occupate, lasciando poca disponibilità per nuovi allenatori. Dopo le ipotesi iniziali di un passaggio a Juventus e Napoli, si era ipotizzato anche un trasferimento alla Lazio, in seguito alla separazione con l’allenatore precedente e a uno scambio con l’Atalanta. Tuttavia, la Lazio ha scelto Gattuso come nuovo tecnico. La situazione rimane fluida e nessuna decisione ufficiale è stata annunciata in merito a future nomine.

Pareva esserci un sogno legato a Juventus e Napoli, inizialmente. Poi il futuro sembrava alla Lazio dopo la separazione con Sarri in uno switch con l’Atalanta, prima che la scelta biancocelesti ricadesse su Gattuso. Poi si è ventilata l’ipotesi Bologna, che però ha scelto di portare in Italia Domenico Tedesco dopo le esperienze con Schalke, Lipsia, Belgio e Fenerbahce. E ora? Raffaele Palladino al momento non ha panchina. E potrebbe non averne, visto che in Serie A tutti gli slot sono praticamente già stati occupati, anche se magari non in maniera ufficiale. Mancano giusto Sassuolo e Torino, che si stan contendendo Aquilani e Abate. E poi manca il Milan, che non ha ancora un direttore sportivo, ma che sembra orientato a fare altre scelte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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