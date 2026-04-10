L'Italia si trova di fronte a un altro anno difficile nel calcio, con molte squadre che non riescono a qualificarsi per le competizioni europee. La mancata partecipazione alle principali competizioni internazionali, come la Champions League, e l'esclusione dal Mondiale evidenziano le difficoltà attuali del calcio italiano. Le conseguenze di queste sconfitte si riflettono sulla qualità del movimento sportivo e sulle prospettive future.

fuori dal Mondiale. Fuori dalla Champions agli ottavi. Quasi fuori dall’Europa League e dalla Conference ai quarti. L’anno orribile del calcio italiano continua, una mazzata dietro l’altra. Un avvitamento, uno sprofondo, un buio pesto. Ieri sera è andato in scena il primo atto di un doppio confronto con la Premier League. In Europa League, il Bologna, ottavo in Serie A, ha perso in casa contro l’Aston Villa, quarto in Inghilterra. L’1-3 del Dall’Ara non lascia speranze in vista del ritorno al Villa Park. Ci vorrebbe la sera dei miracoli, per citare Lucio Dalla, grande tifoso rossoblù, ma abbiamo esaurito le scorte di prodigi sovrannaturali. La Fiorentina, quindicesima in Serie A, è stata battuta per 3-0 a Londra dal Crystal Palace, quattordicesimo in Premier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'anno terribile continua, italiane quasi tutte fuori dall'Europa. Ora basta con le chiacchiere

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Pagelle Roma-Bologna 3-4, un Pellegrini da urlo non basta: giallorossi fuori dall’Europa LeagueTerminato il match di ritorno tra Roma e Bologna, con i giallorossi che escono dall’Europa League.

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