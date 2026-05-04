In vista della partita tra Atalanta e Milan, si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro dei due allenatori. Entrambi sono sotto pressione a causa di risultati altalenanti e della possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La sfida rappresenta un momento decisivo per le rispettive panchine, con decisioni che potrebbero arrivare a breve termine. La partita si preannuncia come uno snodo importante per entrambe le squadre e i loro allenatori.

Il pareggio a reti bianche tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e il Genoa di Daniele De Rossi ha lasciato l'amaro in bocca all'ambiente bergamasco. Uno 0-0 che frena la corsa nerazzurra ma che proietta immediatamente la testa della "Dea" verso il prossimo, cruciale impegno: la trasferta di San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Scalvini avverte: "A Milano sarà dura, ma non cerchiamo scuse"Al termine della sfida contro i liguri, Giorgio Scalvini — pilastro della difesa orobica e da tempo nel mirino dei grandi club, Milan incluso — ha analizzato il momento complicato della squadra. Le sue parole descrivono un gruppo arrivato col fiato corto alla volata finale:"Stiamo pagando la stanchezza fisica e mentale dopo una grande rincorsa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, panchine in bilico: Allegri e Palladino si giocano il futuro

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