Dopo il pienone al palazzetto dello sport, con tanti applausi, per il film "Eravamo un gruppo di amici", che ha ripercorso la storia dei fondatori del Palio dei Somari grazie alla brillante idea del gruppo torritese "In Vino Veritas" che ha trovato il sostegno e il contributo di molti compaesani, il programma del Palio dei Somari straordinario riparte stasera con un grande classico, le cene propiziatorie nelle otto contrade tra buona cucina, brindisi, clima di festa. Gli occhi dei contradaioli saranno anche per il fantino, l’ospite più atteso, colui che sabato sera alle ore 21 scenderà al Gioco del Pallone con l’obiettivo, o meglio la speranza, di far alzare il panno - quest’anno dipinto da Paola Imposimato e dedicato a quello che è stato un parroco storico per Torrita, Don Valentino – al popolo contradaiolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei somari, occhi sui fantini. Stasera le cene propiziatorie

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Palio dei Somari, la festa. Sbandieratori e tamburini. Gara a coppie, il verdettoGiorni finali in attesa della competizione in notturna del Gioco del Pallone. I vincitori hanno offerto una prova di livello, frutto di talento ed esperienza. . lanazione.it

Palio dei Somari, le batterie estratte. Edizione del decennale, abbinamentiApprezzato il panno dedicato a Don Valentino realizzato da Paola Imposimato . msn.com