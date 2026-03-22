la contrada le fonti vince il 69esimo palio dei somari

Siena, 22 marzo 2026 – La Contrada Le Fonti la vincitrice della 69esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena. Il fantino Thomas Ferretti detto “Brigante”, insieme al somaro Fiona, si aggiudica così il Palio dipinto da Cecilia Rigacci, riportando dopo dieci anni la vittoria nella contrada bianco-rossa..Nel campo di gara, allestito presso il Gioco del Pallone, nella fase di qualificazione della corsa si sono sfidate: dapprima Stazione e Porta Gavina, poi Porta a Sole e Le Fonti, quindi Cavone contro Porta Nova, infine Porta a Pago e Refenero. Le quattro contrade risultate vincitrici da queste batterie sono state: Porta Gavina, con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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