A Castiglion Fiorentino tornano le Micce | somari in pista fantini agguerriti e polemiche già sellate

Da lortica.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oh bella gente, segnatevelo sul calendario col pennarello grosso: sabato 25 aprile a Castiglioni (per gli amici) si rimette in moto la gloriosa, sudata e un filo stonata “Corsa delle Micce”. Che già il nome promette scintille, ma poi in realtà son più ragli che fuochi d’artificio. La faccenda è semplice: si pigliano sette fantini belli carichi, gli si affida un somaro (che già di suo c’ha le idee chiare e non ascolta nessuno), e via a vedere chi arriva primo. Che detta così pare facile, ma prova te a convincere Romantica Bambina o Seconda a correre invece che fermarsi a riflettere sulla vita. Quest’anno poi si fa le cose in grande: raddoppio! Aprile a La Nave e agosto a Brolio.🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - A Castiglion Fiorentino tornano le Micce: somari in pista, fantini agguerriti e polemiche già sellate

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