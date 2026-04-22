Oh bella gente, segnatevelo sul calendario col pennarello grosso: sabato 25 aprile a Castiglioni (per gli amici) si rimette in moto la gloriosa, sudata e un filo stonata “Corsa delle Micce”. Che già il nome promette scintille, ma poi in realtà son più ragli che fuochi d’artificio. La faccenda è semplice: si pigliano sette fantini belli carichi, gli si affida un somaro (che già di suo c’ha le idee chiare e non ascolta nessuno), e via a vedere chi arriva primo. Che detta così pare facile, ma prova te a convincere Romantica Bambina o Seconda a correre invece che fermarsi a riflettere sulla vita. Quest’anno poi si fa le cose in grande: raddoppio! Aprile a La Nave e agosto a Brolio.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglion Fiorentino tornano le Micce: somari in pista, fantini agguerriti e polemiche già sellate

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