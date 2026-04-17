Prima della partita tra Inter e Cagliari, il presidente nerazzurro ha espresso un moderato ottimismo riguardo alle possibilità di vincere lo scudetto. Ha anche commentato sulla situazione di un giovane talento della palestra nerazzurra, ricordando che però è in prestito all’Atalanta. Inoltre, ha confermato il rinnovo di contratto di un calciatore difensivo, blindandolo per il futuro. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel pre-partita di questa sera.

di Alberto Petrosilli Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Cagliari: le dichiarazioni. Pochi istanti prima del calcio d’inizio della sfida contro il Cagliari a San Siro, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, utilizzando una suggestiva metafora ciclistica per descrivere il momento vissuto dalla proprietà Oaktree. PAROLE – « Scudetto? Molto prudente, ma anche molto ottimista. Siamo all’ultimo chilometro con la maglia rosa e vediamo lo striscione d’arrivo, ma ci sono ancora punti a disposizione e non facciamo calcoli. Dobbiamo ripetere la prestazione di Como.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta nel pre di Inter Cagliari: «Per lo scudetto ho un moderato ottimismo. Palestra ottimo talento ma è dell’Atalanta». Poi blinda Chivu

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