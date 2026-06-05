Il tribunale ha revocato la sorveglianza e l'obbligo di dimora per una persona a Palermo, determinando la fine della pericolosità sociale. La decisione si basa sulla valutazione di nuovi elementi, tra cui il cambio di impiego lavorativo, che ha contribuito a modificare il quadro valutato dai giudici. La revoca è stata decisa dopo aver analizzato le condizioni attuali e il comportamento recente dell’individuo.

Quali elementi hanno convinto i giudici della fine della pericolosità sociale? Come ha influito il nuovo impiego lavorativo sulla decisione del tribunale? Perché i fatti di dieci anni fa non giustificano più la sorveglianza? Cosa stabilisce questa sentenza sul futuro delle misure di prevenzione??? In Breve Indagini operazione Kerkent 2019 guidata dal boss Antonio Massimino Condanna in primo grado per 13 anni di carcere Restrizioni applicate per tre anni dopo detenzione e domicilia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Ameve.eu - Palermo, revoca sorveglianza per Cardella: fine obbligo di dimora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: la Polizia Municipale trova 42 kg di hashish in una autovettura

Notizie e thread social correlati

Condannato a 13 anni per traffico di droga: cancellata sorveglianza speciale a CardellaIl tribunale di Palermo ha condannato a 13 anni per traffico di droga Angelo Cardella, di 53 anni.

Corruzione e truffa, annullato l’obbligo di dimora per due imprenditoriIl Tribunale del Riesame ha annullato l’obbligo di dimora per due imprenditori, padre e figlio, coinvolti in un procedimento penale.

Argomenti più discussi: Condannato a 13 anni per traffico di droga | cancellata sorveglianza speciale a Cardella; Catania: Corte d'Appello revoca confisca e sorveglianza su imprenditore Donzelli, restituiti beni per oltre 5 mln.

Asp Palermo revoca incarico a direttore sanitario Noto per gravi emergenze al centro di indaginiNon aggiunge altre spiegazioni la Asl nella nota in cui annuncia la revoca dell’incarico a Giuseppe Noto, per non violare la segretezza di indagini in corso. Già nominato il nuovo direttore ... quotidianosanita.it

Palermo. Asp revoca due gare d’appalto per 45 mlnUn progetto sovrastimato rispetto alle necessità dell’azienda (e senza copertura finanziaria) e un possibile vizio procedurale. Con queste motivazioni l'Asp di Palermo ha revocato due gare d'appalto ... quotidianosanita.it