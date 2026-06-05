Condannato a 13 anni per traffico di droga | cancellata sorveglianza speciale a Cardella

Il tribunale di Palermo ha condannato a 13 anni per traffico di droga Angelo Cardella, di 53 anni. La stessa sezione ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a suo carico. La misura di prevenzione era stata applicata in precedenza. La sentenza è stata depositata di recente. La revoca della sorveglianza rappresenta un cambiamento nel procedimento legale riguardante l’uomo.

La prima sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a carico di Angelo Cardella, 53 anni, di Porto Empedocle. I giudici hanno accolto l'istanza presentata dagli avvocati Santo Lucia e Serena Pierini, cancellando le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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