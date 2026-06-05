Condannato a 13 anni per traffico di droga | cancellata sorveglianza speciale a Cardella

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale di Palermo ha condannato a 13 anni per traffico di droga Angelo Cardella, di 53 anni. La stessa sezione ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a suo carico. La misura di prevenzione era stata applicata in precedenza. La sentenza è stata depositata di recente. La revoca della sorveglianza rappresenta un cambiamento nel procedimento legale riguardante l’uomo.

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La prima sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a carico di Angelo Cardella, 53 anni, di Porto Empedocle. I giudici hanno accolto l'istanza presentata dagli avvocati Santo Lucia e Serena Pierini, cancellando le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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