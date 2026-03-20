Il Tribunale del Riesame ha annullato l’obbligo di dimora per due imprenditori, padre e figlio, coinvolti in un procedimento penale. Essi erano accusati di corruzione, truffa e falso, insieme a un consigliere regionale della Campania. La decisione permette loro di tornare liberi mentre il processo continua. La procura di Santa Maria Capua Vetere aveva presentato le accuse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Su decisione del Tribunale del Riesame tornano liberi gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, accusati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere di corruzione, truffa e falso insieme con il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini. Lo ha deciso la decima sezione del Riesame di Napoli (presidente De Tollis) che ha annullato l’obbligo di dimora in Campania. Paolo e Luigi Griffo sono stati difesi dagli avvocati Mario Griffo e Giuseppe Stellato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corruzione e truffa, annullato l’obbligo di dimora per due imprenditori

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