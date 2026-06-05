Palermo Radio Italia Live | un cast stellare al Foro Italico
Al Foro Italico di Palermo si svolge Radio Italia Live con un cast di artisti noti. L’evento prevede vari cantanti italiani e internazionali sul palco. Per ottenere accrediti gratuiti, è necessario seguire le procedure indicate sul sito ufficiale o sui canali social dell’organizzazione. L’ingresso al concerto è riservato a chi ha ottenuto i pass gratuiti o ha acquistato i biglietti. La manifestazione si svolge in una location all’aperto con palco centrale e aree dedicate agli spettatori.
Chi sono gli artisti che parteciperanno al grande evento al Foro Italico?. Come si ottengono gli accrediti gratuiti per il concerto di Radio Italia?. Quando apriranno ufficialmente le prenotazioni per i biglietti su Ticketone?. Dove si trovano i due settori d'ingresso per gestire l'afflusso?.? In Breve Prenotazioni su ticketone.it dal 15 giugno ore 12:00 con limite di 2 accrediti.. Accesso disabili tramite radioitalia.it dal 17 giugno con accompagnatore gratuito.. Settori prato accessibili via Piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala.. Luca Ward e Saturnino curano rispettivamente anteprime e sigla ufficiale.. Radio Italia Live torna al Foro Italico il 28 giugno con Sal Da Vinci e Marco Masini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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