Palermo Radio Italia Live | un cast stellare al Foro Italico

Notizia in breve

Al Foro Italico di Palermo si svolge Radio Italia Live con un cast di artisti noti. L’evento prevede vari cantanti italiani e internazionali sul palco. Per ottenere accrediti gratuiti, è necessario seguire le procedure indicate sul sito ufficiale o sui canali social dell’organizzazione. L’ingresso al concerto è riservato a chi ha ottenuto i pass gratuiti o ha acquistato i biglietti. La manifestazione si svolge in una location all’aperto con palco centrale e aree dedicate agli spettatori.