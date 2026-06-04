Palermo Radio Italia live | 50.000 fan attesi al Foro Italico

Circa 50.000 persone sono attese al Foro Italico di Palermo per Radio Italia Live. Sul palco saliranno artisti ancora da annunciare, tra cui un duetto speciale con Marco Masini. La sezione dedicata al Radio Italia Trend vedrà anche altri musicisti, ma i nomi non sono stati ancora comunicati. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’accesso solo con biglietto.

Chi salirà sul palco per il duetto speciale con Marco Masini?. Quali artisti parteciperanno alla sezione dedicata al Radio Italia Trend?. Come gestiranno gli organizzatori il rischio di esaurimento dei posti?. Perché Masini ha lanciato una sfida alla tifoseria del Palermo?.? In Breve Partecipazione prevista di 50.000 spettatori al Foro Italico il 28 giugno.. Artisti presenti includono Achille Lauro, Irama, Fedez, Elettra Lamborghini e Pinguini Tattici Nucleari.. Produzione tecnica prevede 36 nuovi arrangiamenti musicali per lo spettacolo dal vivo.. Masini e Fedez eseguiranno il brano Male Necessario durante la serata.. Marco Masini annuncia il ritorno di Radio Italia live al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Laura Pausini a Radio Italia Live (20/03/26)

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