A Palermo torna il concerto gratuito di Radio Italia | gli artisti sul palco del Foro Italico
A Palermo si svolge nuovamente il concerto gratuito di Radio Italia al Foro Italico. Sul palco si esibiscono Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci. La manifestazione, aperta al pubblico senza biglietto, vede la partecipazione di numerosi artisti italiani. La serata si svolge in un'atmosfera di festa e musica dal vivo.
Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini tattici nucleari, Sal Da Vinci. E' lunga la lista degli artisti che domenica 28 giugno, dalle ore 20.40, si alterneranno sul palco del concerto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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