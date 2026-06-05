Palermo non è dei ricchi proteste contro Dua Lipa

A Palermo sono scoppiate proteste contro Dua Lipa, in relazione a una festa di nozze con l’attore Callum Turner che non è ancora iniziata. La cantante britannica avrebbe dovuto sposarsi, ma l’evento ha suscitato malcontento tra alcuni residenti. Le manifestazioni si sono svolte prima dell’inizio della cerimonia, senza ulteriori dettagli sulle dimensioni o sui partecipanti. La notizia ha attirato l’attenzione locale e ha generato discussioni sui social media.

La festa di nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner non è ancora iniziata, ma le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Dopo essersi uniti civilmente a Londra solo pochi giorni fa, la coppia di neo sposi è pronta a dare il via alle celebrazioni che avranno luogo a Palermo, in un weekend lungo che è costato circa un milione e mezzo di dollari e che, soprattutto, ha portato la città sicula ad essere blindata. Un po' come era avvenuto anche per le nozze di Jeff Bezos a Venezia, a pagare il prezzo del "sogno italiano" delle star estere sono soprattutto i residenti che, nel caso di Dua Lipa, non hanno tardato a far sentire il proprio scontento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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