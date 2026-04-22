Tra il 5 e il 7 settembre, Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo. La cantante ha scelto questa città siciliana come luogo per il matrimonio, dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il capoluogo. L'evento si svolgerà in uno dei giorni centrali di settembre, secondo quanto riportato. La coppia ha deciso di celebrare il loro matrimonio nella città, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Tra il 5 e il 7 settembre Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo: l'artista si è innamorata del capoluogo siciliano e l'ha scelta come location per uno dei giorni più importanti della sua vita Si parla da tempo della possibilità delmatrimonio tra Dua Lipa e Callum Turnere stavolta sembra davvero che la coppia sia pronta al sì. Infatti, secondo quanto riferito daIl Giornale di Sicilia,la coppia si dovrebbe sposare tra il 5 e il 7 settembre a Palermo e pare che abbia già fissato la data delle nozzee che stia organizzando il grande matrimonio che si terrà in Sicilia. La coppia proprio quest’estate era stata a Palermo, per un lavoro della pop star, e adesso è pronta a convolare a nozze nella città siciliana che tanto l’ha colpita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner: sposi a Palermo a settembre

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