La nostra piazza non è il tuo salotto | scoppia la rabbia a Palermo contro le nozze blindate di Dua Lipa e Callum Turner

Un corteo si è svolto a Palermo contro le nozze blindate di Dua Lipa e Callum Turner. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Palermo is not for rent” e “La nostra piazza non è il tuo salotto”. La protesta ha coinvolto cittadini che chiedono libertà di movimento e si oppongono a presunti eccessi di sicurezza e privatizzazioni in centro città. Nessun incidente è stato segnalato.

“Palermo is not for rent”, “La nostra piazza non è il tuo salotto”, “Libertà di movimento” e “Palermo non è per i ricchi”. Sono gli slogan apparsi questa mattina sui muri di vicolo dei Corrieri e di piazza Croce dei Vespri per contestare le nozze da 1,5 milioni di euro tra la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner. I volantini, redatti sia in italiano che in inglese, sono stati affissi dai giovani dell’assemblea permanente “Apro Palermo”, attiva contro l’overtourism, per rivendicare l’uso pubblico e libero degli spazi cittadini di fronte a eventi privati. I manifesti sono stati successivamente strappati dal personale addetto alla sicurezza della coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e Callum Turner, le nozze private a Londra, il matrimonio a Palermo, la storia d’amoreDua Lipa e Callum Turner si sono sposati in due occasioni distinte: una cerimonia privata a Londra e un matrimonio a Palermo.

Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo per le nozzeLa scorsa estate, due celebrità sono state viste a Palermo, città siciliana, confermando le voci di un loro soggiorno prolungato.

Temi più discussi: Non solo Cina. Dallara e Ibm, una partnership per per rivoluzionare (con l’intelligenza artificiale) la progettazione di auto ad alte prestazioni; Matrimonio Dua Lipa, i residenti di Palermo contro la pop star: La città non è il tuo salotto; Venti abiti, accordi segreti e il Gattopardo in affitto le nozze kolossal di Dua Lipa; Gay street Palermo, le associazioni: Vandalizzata la nostra bandiera di benvenuto.

La nostra piazza non è il tuo salotto: scoppia la polemica a Palermo per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner dlvr.it/TStryV x.com

Dua Lipa sposa a Palermo, ma non tutti sono felici: La città non è in affittoAlcuni dei manifesti affissi lungo i muri del capoluogo siciliano non lasciano spazio a interpretazioni: la mega cerimonia della popstar sta creando non pochi disagi ... iodonna.it

Dua Lipa e Cullam Turner si sposano in Sicilia, Palermo insorge: La nostra piazza non è il vostro salottoLe celebrazioni per il matrimonio della cantante Dua Lipa e dell'attore Callum Turner, attese tra Palermo e Bagheria, stanno alimentando un ... msn.com

Album culturalmente significativi che non sono acclamati dalla critica reddit