A Palermo sono state transennate e blindate molte strade e piazze per permettere i festeggiamenti privati delle nozze tra Dua Lipa e Callum Turner. Gli accessi sono stati oscurati per garantire la privacy degli sposi. Sono state adottate misure di sicurezza specifiche per limitare il traffico e l’accesso pubblico nelle zone interessate. La presenza delle barriere ha provocato proteste tra i residenti e i passanti.

A Palermo strade transennate, piazze blindate e accessi scurati per consentire i festeggiamenti privati delle nozze di Dua Lipa e Callum Turner e garantire la loro privacy. Nel pomeriggio la coppia e i loro ospiti raggiungeranno la Galleria d'arte moderna, sottratta per l'occasione alla città. Non tutti i palermitani accettano di buon grado il disagio. Sui muri delle strade chiuse sono comparsi manifesti di protesta: "Palermo is not for rent. La nostra piazza non è il tuo salotto", "Gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato" e ancora "Libertà di movimento". Molti di questi sono già stati strappati dagli addetti alla security della coppia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - "Palermo is not for rent": manifesti di protesta contro le strade blindate per i festeggiamenti Lipa-Turner

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La nostra piazza non è il tuo salotto: sui muri i poster contro Dua Lipa

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Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo: tutto pronto per il weekend di festeggiamentiDua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo per il loro matrimonio, con circa 200 invitati attesi nel weekend.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Soggiorno blindato per la star Dua Lipa, giunta a Palermo insieme al marito Callum Turner, con un jet privato, per festeggiare in grande stile il loro matrimonio in Italia. La coppia è atterrata ieri nel capoluogo siciliano, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre; Dua Lipa e Callum Turner sposi, a Palermo e Bagheria i preparativi per la festa di matrimonio.

Transenne e teli neri sbarrano il tratto di via Sant'Anna e il vicolo Valguarnera a Palermo per impedire l'accesso alla Galleria d'arte moderna. Tutto per proteggere la privacy degli sposini Dua Lipa e Callum Turner e dei loro ospiti che nel pomeriggio visiterann x.com

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